Portland Trail Blazers announce full-season schedule

PORTLAND Ore. (KPTV) – The Portland Trail Blazers have released the team’s schedule for the upcoming 2023-24 regular season.

The 82-game season will begin with the Blazers away as they go head-to-head with the L.A. Clippers on Oct. 25. The team then returns to Portland for the home opener against the Orland Magic Oct. 27.

The team will spend the beginning of the season on the road, with four of their five first games away (Orlando, Philadelphia, Toronto and Detroit).

The longest stretch of home games will come in February when the Blazers play seven of the months nine games at the Moda Center. During the stretch of home games, Portland will host Zion Williamson, C.J. McCollum and the New Orleans Pelicans on Feb. 10), two consecutive matchups with Anthony Edwards and Minnesota on Feb. 13 and Feb. 15 and Nikola Jokic and the 2023 NBA Champion Denver Nuggets on Feb. 23.

The season ends with eight of the final 11 games on the road.

All 82 games will be shown on ROOT SPORTS and ROOT SPORTS Plus.

You can view the full Blazers 2023-24 schedule below:

Home games are listed in bold:

Oct. 3 Mon. @L.A. Clippers 7:00 PM

Oct. 4 Tue. Utah 7:00 PM ROOT PLUS

Oct. 6 Thu. Maccabi Raanana 7:00 PM

Oct. 9 Sun. @Sacramento 6:00 PM

Oct. 11 Tue. @Golden State 7:30 PM ROOT/ROOT PLUS

Oct. 19 Wed. @Sacramento 7:00 PM ROOT PLUS

Oct. 21 Fri. Phoenix 7:00 PM ROOT PLUS

Oct. 23 Sun. @L.A. Lakers 12:30 PM ROOT PLUS

Oct. 24 Mon. Denver 7:00 PM ROOT/ROOT PLUS/NBATV

Oct. 26 Wed. Miami 7:00 PM ROOT/ROOT PLUS

Oct. 28 Fri. Houston 7:00 PM ROOT/ROOT PLUS

Nov. 2 Wed. Memphis 7:00 PM ROOT/ROOT PLUS/ESPN

Nov. 4 Fri. @Phoenix 7:00 PM ROOT/ROOT PLUS

Nov. 5 Sat. @Phoenix 7:00 PM ROOT PLUS/NBATV

Nov. 7 Mon. @Miami 5:30 PM ROOT/ROOT PLUS

Nov. 9 Wed. @Charlotte 4:00 PM ROOT/ROOT PLUS

Nov. 10 Thu. @New Orleans 5:00 PM ROOT/ROOT PLUS

Nov. 12 Sat. @Dallas 5:30 PM ROOT/ROOT PLUS

Nov. 15 Tue. San Antonio 7:00 PM ROOT/ROOT PLUS

Nov. 17 Thu. Brooklyn 7:00 PM ROOT PLUS/NBATV

Nov. 19 Sat. Utah 7:00 PM ROOT PLUS/NBATV

Nov. 21 Mon. @Milwaukee 5:00 PM ROOT/ROOT PLUS

Nov. 23 Wed. @Cleveland 4:00 PM ROOT PLUS

Nov. 25 Fri. @New York 4:30 PM ROOT PLUS

Nov. 27 Sun. @Brooklyn 12:00 PM ROOT/ROOT PLUS

Nov. 29 Tue. L.A. Clippers 7:00 PM TNT

Nov. 30 Wed. @L.A. Lakers 7:30 PM ROOT/ROOT PLUS/NBATV

Dec. 3 Sat. @Utah 6:00 PM ROOT PLUS

Dec. 4 Sun. Indiana 6:00 PM ROOT/ROOT PLUS/NBATV

Dec. 8 Thu. Denver 7:00 PM ROOT/ROOT PLUS/NBATV

Dec. 10 Sat. Minnesota 7:00 PM ROOT/ROOT PLUS

Dec. 12 Mon. Minnesota 7:00 PM ROOT/ROOT PLUS

Dec. 14 Wed. @San Antonio 5:00 PM ROOT/ROOT PLUS

Dec. 16 Fri. @Dallas 5:30 PM ROOT/ROOT PLUS

Dec. 17 Sat. @Houston 5:00 PM ROOT/ROOT PLUS

Dec. 19 Mon. @Oklahoma City 5:00 PM ROOT/ROOT PLUS

Dec. 21 Wed. @Oklahoma City 5:00 PM ROOT/ROOT PLUS

Dec. 23 Fri. @Denver 6:00 PM ROOT/ROOT PLUS

Dec. 26 Mon. Charlotte 7:00 PM ROOT/ROOT PLUS/NBATV

Dec. 30 Fri. @Golden State 7:00 PM ROOT PLUS/NBATV

Jan. 2 Mon. Detroit 7:00 PM ROOT/ROOT PLUS

Jan. 4 Wed. @Minnesota 5:00 PM ROOT/ROOT PLUS

Jan. 6 Fri. @Indiana 4:00 PM ROOT/ROOT PLUS

Jan. 8 Sun. @Toronto 12:30 PM ROOT/ROOT PLUS

Jan. 10 Tue. Orlando 7:00 PM ROOT PLUS

Jan. 12 Thu. Cleveland 7:00 PM ROOT PLUS

Jan. 14 Sat. Dallas 7:00 PM ROOT PLUS

Jan. 15 Sun. Dallas 6:00 PM ROOT/ROOT PLUS

Jan. 17 Tue. @Denver 6:00 PM ROOT PLUS

Jan. 19 Thu. Philadelphia 7:00 PM ROOT PLUS

Jan. 22 Sun. L.A. Lakers 6:00 PM ROOT/ROOT PLUS

Jan. 23 Mon. San Antonio 7:00 PM ROOT/ROOT PLUS

Jan. 25 Wed. Utah 7:00 PM ROOT PLUS

Jan. 28 Sat. Toronto 7:00 PM ROOT PLUS

Jan. 30 Mon. Atlanta 7:00 PM ROOT/ROOT PLUS/NBATV

Feb. 1 Wed. @Memphis 4:00 PM ROOT/ROOT PLUS

Feb. 3 Fri. @Washington 4:00 PM ROOT/ROOT PLUS

Feb. 4 Sat. @Chicago 5:00 PM ROOT/ROOT PLUS

Feb. 6 Mon. Milwaukee 7:00 PM ROOT/ROOT PLUS/NBATV

Feb. 8 Wed. Golden State 7:00 PM ROOT/ROOT PLUS

Feb. 10 Fri. Oklahoma City 7:00 PM ROOT PLUS

Feb. 13 Mon. L.A. Lakers 7:00 PM ROOT/ROOT PLUS

Feb. 14 Tue. Washington 7:00 PM ROOT PLUS

Feb. 23 Thu. @Sacramento 7:00 PM ROOT PLUS

Feb. 26 Sun. Houston 6:00 PM ROOT PLUS

Feb. 28 Tue. @Golden State 7:00 PM ROOT PLUS

Mar. 1 Wed. New Orleans 7:00 PM ROOT/ROOT PLUS/ESPN

Mar. 3 Fri. @Atlanta 4:30 PM ROOT PLUS

Mar. 5 Sun. @Orlando 3:00 PM ROOT PLUS

Mar. 7 Tue. @Detroit 4:00 PM ROOT PLUS

Mar. 8 Wed. @Boston 4:30 PM ROOT/ROOT PLUS

Mar. 10 Fri. @Philadelphia 4:00 PM ROOT/ROOT PLUS

Mar. 12 Sun. @New Orleans 4:00 PM ROOT/ROOT PLUS

Mar. 14 Tue. New York 7:00 PM ROOT/ROOT PLUS

Mar. 17 Fri. Boston 7:00 PM ROOT/ROOT PLUS

Mar. 19 Sun. L.A. Clippers 6:00 PM ROOT/ROOT PLUS

Mar. 22 Wed. @Utah 6:00 PM ROOT PLUS

Mar. 24 Fri. Chicago 7:00 PM ROOT/ROOT PLUS

Mar. 26 Sun. Oklahoma City 4:00 PM ROOT/ROOT PLUS

Mar. 27 Mon. New Orleans 7:00 PM ROOT PLUS

Mar. 29 Wed. Sacramento 7:00 PM ROOT/ROOT PLUS

Mar. 31 Fri. Sacramento 7:00 PM ROOT/ROOT PLUS

Apr. 2 Sun. @Minnesota 12:30 PM ROOT/ROOT PLUS

Apr. 4 Tue. @Memphis 5:00 PM ROOT PLUS

Apr. 6 Thu. @San Antonio 5:00 PM ROOT PLUS

Apr. 8 Sat. @L.A. Clippers 1:00 PM ROOT/ROOT PLUS

Apr. 9 Sun. Golden State 12:30 PM ROOT/ROOT PLUS

